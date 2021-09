Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot Tout savoir sur l’énergie solaire / Conférence débat Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Cœur de Causse Lot Cœur de Causse Utilisée pour la production d’électricité ou de chaleur, l’énergie solaire se démocratise. Le sujet vous intéresse ? Vous souhaitez équiper votre logement, mais vous vous posez des questions ?

A l’occasion de la semaine du climat organisée par la communauté de communes du causse de Labastide-Murat, le Parc vous propose d’approfondir vos connaissances au cours d’une conférence-débat. Comment estimer le potentiel de votre habitation, les coûts

d’investissement et les aides financières, les démarches à faire pour équiper sa toiture … Le Parc et Quercy Energie sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions, et vous aider à imaginer votre projet. INFO ET PROGRAMME COMPLET de la Semaine du climat de la Communauté de communes du causse de Labastide-Murat >> www.cc-labastide-murat.fr ©C Gourmand Prod dernière mise à jour : 2021-09-15 par

