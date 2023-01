Tout savoir sur le métavers Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tout savoir sur le métavers Bibliothèque publique d’information, 26 janvier 2023, Paris. Le jeudi 26 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre de son cycle « Tout savoir sur », la Bpi organise une rencontre autour du métavers. Avec la transformation de Facebook en « Meta », Mark Zuckerberg présentait en 2021 sa vision d’un avenir numérique dans un monde virtuel appelé le « métavers ».

A quoi correspond exactement ce monde immersif en 3D? Alors que les usages du métavers se multiplient, aussi bien dans les entreprises que dans le domaine du jeu vidéo, quels sont les impacts et les implications de son utilisation ? Il y a quelques mois, certains studios de jeux vidéo alertaient l’opinion et rappelaient que les notions de sobriété ou de « right tech » sont à l’ordre du jour. Venez en apprendre davantage et poser vos questions ! Avec Guillaume Le Bris, consultant en conception de jeux vidéo bas carbone Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-le-metavers/ contact.communication@bpi.fr

© Brian Penny – Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris lieuville Bibliothèque publique d'information Paris Departement Paris

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tout savoir sur le métavers Bibliothèque publique d’information 2023-01-26 was last modified: by Tout savoir sur le métavers Bibliothèque publique d’information Bibliothèque publique d'information 26 janvier 2023 Bibliothèque publique d'information Paris Paris

Paris Paris