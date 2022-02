Tout savoir sur le Marché d’Intérêt National de Nantes Métropole Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris.

Tout savoir sur le Marché d’Intérêt National de Nantes Métropole

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 12:00

Le Marché d’Intérêt National de Nantes Métropole proposera quatre tables autour des thèmes suivants « Le Marché du Grand Ouest, un outil innovant, durable et responsable », « Le Carreau des producteurs », « Les secteur Fruits et Légumes » et « Le secteur Cash, Viande et Poisson »

entrée libre pour les visiteurs du salon de l’agriculture

Le MiN Nantes Métropole est le 1er Marché d’Intérêt National de région et le 2ème de France. Un marché ouvert aux producteurs locaux et ouvert sur le monde.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



