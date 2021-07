Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins TOUT SAVOIR SUR LE GLUTEN Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

TOUT SAVOIR SUR LE GLUTEN
2021-07-28 13:00:00 – 2021-07-28 15:00:00
Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique L’épicerie Retz’aunée vous propose une conférence suivie d’échanges avec Julie Martin, naturopathe. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le gluten : vous pourrez le lui demander !

Le gluten c’est quoi ? pourquoi en consommer ? ou pas ?

Quels effets sur la santé ?

