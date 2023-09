Tout savoir sur le deep learning Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Pour mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux du deep learning, la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre lors de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Le deep-learning est une des principales technologies utilisées dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui consiste à entraîner des réseaux neuronaux artificiels à reproduire le fonctionnement d’un cerveau humain. C’est par exemple la technologie à l’œuvre derrière ChatGPT ou encore le logiciel DALL-E, qui permet de produire une image à partir d’un simple texte. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Quels sont les enjeux de l’utilisation de cette technologie dans notre société ? Venez en apprendre plus sur le sujet et poser toutes vos questions. Animée par Nicolas Thome, Professeur à l’Université de la Sorbonne Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-deep-learning/ contact.communication@bpi.fr

Bibliothèque publique d'information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

