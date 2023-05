Tout savoir sur le chatGPT Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Tout savoir sur », la Bpi organise une rencontre sur le chatGPT. Depuis quelques semaines, chatGPT, un logiciel pouvant écrire des textes à la demande des internautes, suscite un grand intérêt. Comment ce logiciel a-t-il été créé ? Comment fonctionne-t-il exactement ? Quelle est sa place dans le domaine de l’intelligence artificielle ? Venez discuter de ses questions et des enjeux éthiques soulevés par son utilisation. Avec Vincent Guigue, maître de conférences à AgroParisTech, expert en intelligence artificielle Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-le-chatgpt/ contact.communication@bpi.fr

