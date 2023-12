Tout savoir sur l’ARN messager Bibliothèque publique d’information Paris, 18 décembre 2023, Paris.

Le lundi 18 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Rencontre avec un chercheur pour apprendre et échanger autour de l’ARN messager.

L’ARN messager a été au cœur des débats lors du développement des vaccins contre le COVID. Mais quelle est exactement cette molécule ? Comment l’utilise-t-on, et dans quel but ? Venez en apprendre plus sur le sujet et poser toutes vos questions !

Avec

Frédéric Martinon, chercheur à l’INSERM

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-arn-messager/ contact.communication@bpi.fr

© Gerd Altmann / Pixabay