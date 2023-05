Tout savoir sur la surveillance biométrique Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Dans le cadre du cycle « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la surveillance biométrique. En mars dernier, dans le cadre d’une loi sur la sécurité des Jeux Olympiques 2024 à Paris, la France est devenue le premier pays d’Europe à légaliser la surveillance biométrique, en autorisant notamment la vidéosurveillance algorithmique (VSA). Que recouvre exactement cette technologie ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles sont les conséquences politiques et juridiques liées à son déploiement ? Venez en apprendre davantage et discuter de ces questions. Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-la-surveillance-biometrique/

