Tout savoir sur la 5G Bibliothèque publique d'information Paris

Tout savoir sur la 5G Bibliothèque publique d’information, 16 février 2023, Paris. Le jeudi 16 février 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre de son cycle « Tout savoir sur », la Bpi organise une conférence sur la 5G et ses impacts. En 2020, la France a commencé à déployer son réseau 5G, qui doit permettre de transmettre très rapidement de grandes quantités de données. Le déploiement de ce réseau ne va toutefois pas sans poser certaines questions, et provoque de nombreux débats entre les défenseurs et les détracteurs de cette technologie. La 5G est-elle dangereuse pour la santé ? Qu’en est-il de la facture énergétique à venir et de ses impacts sur l’environnement ? Quelle est l’utilité de la 5G, pour les particuliers et pour l’industrie ? En avons-nous réellement besoin ? Nous répondrons à ces questions pour démêler le vrai du faux et en apprendre davantage sur ce nouveau réseau. Avec Guillaume Bresson, ingénieur Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-la-5g/ contact.communication@bpi.fr

