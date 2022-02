Tout savoir pour se lancer dans un premier achat Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tout savoir pour se lancer dans un premier achat Maison de l'Habitant, 8 mars 2022, Nantes.

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Sur inscription sur yurplan.com Jauge limitée : pensez à nous prévenir de tout désistement Pour toute question : contact@adil44.fr Gestes barrières de rigueur, pass sanitaire ou vaccinal non-exigé Vous envisagez un achat immobilier pour la première fois, en tant que propriétaire occupant et vous avez de nombreuses questions… sur les étapes de l’achat, les points de vigilance à observer, les frais à prendre en compte dans votre budget et les aides possibles dont vous pourriez bénéficier ? Participez à notre soirée d’infos dédiée aux « primo-accédants », un conseiller-juriste de l’Adil 44, expert en droit immobilier vous renseignera sur tous ces sujets et vous apportera ses conseils pour réaliser un premier achat réussi. N’hésitez pas à préparer vos questions ! Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

