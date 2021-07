Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin Côte-d'Or, Gevrey-Chambertin Tout roule en Côte de Nuits Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Gevrey-Chambertin

Tout roule en Côte de Nuits Gevrey-Chambertin, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Gevrey-Chambertin. Tout roule en Côte de Nuits 2021-07-17 10:00:00 – 2021-07-17 16:30:00 Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel

Gevrey-Chambertin Côte-d’Or Gevrey-Chambertin EUR 59 59 Suivez le guide à travers les vignes pour une découverte du terroir viticole avant de pique-niquer sur l’un des plus beaux points de vue de la Côte de Nuits. Notre restaurateur livrera votre pique-nique avant de partir pour une balade digestive sur La Voie des Vignes, au guidon d’un vélo à assistance électrique. accueil@gevreynuitstourisme.com +33 3 80 34 28 40 Suivez le guide à travers les vignes pour une découverte du terroir viticole avant de pique-niquer sur l’un des plus beaux points de vue de la Côte de Nuits. Notre restaurateur livrera votre pique-nique avant de partir pour une balade digestive sur La Voie des Vignes, au guidon d’un vélo à assistance électrique. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Gevrey-Chambertin Étiquettes évènement : Autres Lieu Gevrey-Chambertin Adresse Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Ville Gevrey-Chambertin lieuville 47.22611#4.96912