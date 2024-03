Tout Rond salle des sociétés Le Landreau, mercredi 23 octobre 2024.

Tout Rond Conte, Musique, Chanson et Théâtre d’objets, pour les très jeunes enfants de 1 à 5 ans

Ce spectacle a été créé spécifiquement pour les tout-petits. Il convient également aux enfants de 3 à 5 ans. Mercredi 23 octobre, 15h30 salle des sociétés gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-23T15:30:00+02:00 – 2024-10-23T16:45:00+02:00

Fin : 2024-10-23T15:30:00+02:00 – 2024-10-23T16:45:00+02:00

C’est un conte tendre et simple, une petite histoire du temps qui passe, un ventre de femme qui s’arrondit, une petite fille qui se pose des questions grandes comme le monde…

Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d’objets. Thierry s’amuse à transformer les objets du quotidien à la manière des enfants qui jouent. Un simple tambour peut devenir la terre entière, on peut alors y faire naviguer des bateaux, y semer des petits pois, et même y faire apparaître des rêves en quadrichromie.

salle des sociétés Rue de Bouteiller de l’isle Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire