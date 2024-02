Tout / Rien Salle Polyvalente Mézières-sur-Issoire Val d’Issoire, mardi 12 mars 2024.

Tout / Rien Salle Polyvalente Mézières-sur-Issoire Val d’Issoire Haute-Vienne

En partenariat avec la commune de Mézières-sur-Issoire, le Théâtre du Cloître et la compagnie de cirque contemporain Modo Grosso s’installent dans la salle polyvalente le mardi 12 mars. Après une séance scolaire au matin, le spectacle Tout / Rien attend les habitants de la commune et ceux aux alentours à venir profiter du spectacle à 20h.

Alexis Rouvre, créateur et acteur de ce spectacle parlera du temps, du temps qui passe, du temps qui s’échappe ou qui stagne. A l’aide de petits objets, il va suspendre le temps pendant une petite heure pour emporter les spectateurs dans une poésie visuelle. EUR.

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12 21:00:00

Salle Polyvalente Mézières-sur-Issoire 8 Rue du Marché Ovin

Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

