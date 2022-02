TOUT RIEN Damvillers Damvillers Catégories d’évènement: Damvillers

Damvillers Meuse Damvillers Spectacle de cirque Tout / Rien proposé par Transversales et la Société Historique et Culturelle du Damvillois.

Alexis Rouvre est jongleur, acrobate et danseur. Ses recherches l’ont conduit vers la manipulation d’objets inventant une spécialité circassienne nouvelle entremêlant jonglage et magie.

Spectacle dans le noir complet, à partir de 8 ans. +33 6 33 06 57 82 SHCD

