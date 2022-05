Tout P’tit festival : Up! Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Tout P’tit festival : Up! Mourenx, 3 juin 2022, Mourenx. Tout P’tit festival : Up! Rue Adrienne le Gal Maison de pays Mourenx

2022-06-03 – 2022-06-03 Rue Adrienne le Gal Maison de pays

Mourenx Pyrénées-Atlantiques A 9h15, 10h45 et 17h30.

Par la compagnie LagunArte

UP ! c’est le haut en anglais mais en langue basque c’est une interjection qui appelle à la prudence. Sur le plateau, il y a un corps, une voix et une échelle pour s’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de la vie, avec prudence… A 9h15, 10h45 et 17h30.

Par la compagnie LagunArte

UP ! c’est le haut en anglais mais en langue basque c’est une interjection qui appelle à la prudence. Sur le plateau, il y a un corps, une voix et une échelle pour s’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de la vie, avec prudence… A 9h15, 10h45 et 17h30.

Par la compagnie LagunArte

UP ! c’est le haut en anglais mais en langue basque c’est une interjection qui appelle à la prudence. Sur le plateau, il y a un corps, une voix et une échelle pour s’élever jusqu’au vertige, prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de la vie, avec prudence… Rue Adrienne le Gal Maison de pays Mourenx

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Rue Adrienne le Gal Maison de pays Ville Mourenx lieuville Rue Adrienne le Gal Maison de pays Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Tout P’tit festival : Up! Mourenx 2022-06-03 was last modified: by Tout P’tit festival : Up! Mourenx Mourenx 3 juin 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques