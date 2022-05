Tout P’tit festival : Ouatou Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Tout P’tit festival : Ouatou Mourenx, 2 juin 2022, Mourenx. Tout P’tit festival : Ouatou Salle de spectacle 21 place des Pyrénées Mourenx

2022-06-02 – 2022-06-02 Salle de spectacle 21 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques A 9h15, 10h45 et 17h15

Par Compagnie not compagnie.

Ouatou, c’est un petit personnage que vous allez suivre de sa création à son évolution. Il grandit à travers des expériences intenses. Au gré de ses métamorphoses, il se découvre lui-même… A 9h15, 10h45 et 17h15

