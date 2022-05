Tout P’tit festival : Bout à bout, 31 mai 2022, .

Tout P’tit festival : Bout à bout

2022-05-31 – 2022-05-31

Par le Clan des songes

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas entremêlé et commence à prendre vie. Un deuxième le suit, et un autre encore : ensemble ils se découvrent. Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands.

