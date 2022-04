TOUT P’TIT BAL

TOUT P’TIT BAL, 23 avril 2022, . TOUT P’TIT BAL

2022-04-23 – 2022-04-23 Lors de ce spectacle transdisciplinaire, danse et pyrotechnie sont à l’honneur.

Tout public – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation conseillée par téléphone. Lors de ce spectacle transdisciplinaire, danse et pyrotechnie sont à l’honneur. Tout public – Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée par téléphone. Lors de ce spectacle transdisciplinaire, danse et pyrotechnie sont à l’honneur.

Tout public – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation conseillée par téléphone. MJC dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville