Tout pour la musique / Atelier Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Tout pour la musique / Atelier Médiathèque Jean Rousselot, 18 juin 2022, GUYANCOURT. Tout pour la musique / Atelier

Médiathèque Jean Rousselot, le samedi 18 juin à 16:00

L’été et la fête de la musique arrivent ! **Sandrine Conry,** chanteuse des groupes _Orenda Trio Voices_ et du groupe _Adrian Clarck Trio_, partagera un moment festif avec vous. Et pourquoi ne pas découvrir votre voix à l’occasion de cet atelier qui portera sur un répertoire ensoleillé ! _Ados / adulte – Sur réservation_

Sur réservation

Atelier chants avec Sandrine Conry. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Médiathèque Jean Rousselot Adresse 11 place Pierre Bérégovoy Ville GUYANCOURT lieuville Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT

Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Tout pour la musique / Atelier Médiathèque Jean Rousselot 2022-06-18 was last modified: by Tout pour la musique / Atelier Médiathèque Jean Rousselot Médiathèque Jean Rousselot 18 juin 2022 Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt

GUYANCOURT