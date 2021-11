Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes TOUT PEUT ARRIVER + VOYAGE EN SOL MAJEUR Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**—** **Double Séance – Moyens-Métrages Documentaires :** **TOUT PEUT ARRIVER** **Un film de Marcel Lozinski • 1995 – diffusé en 35mm** Un petit garçon de 6 ans, un beau jour de printemps, parcourt avec sa trottinette les allées d’un parc de Varsovie. Sur les bancs, des personnes âgées rêvent de leur jeunesse. **VOYAGE EN SOL MAJEUR** **Un film de Georgi Lazarevski • 2006 diffusé en 35mm** Aimé a 91 ans et s’est enfin décidé à entreprendre le grand voyage au Maroc qu’il projette depuis quarante ans. Son petit fils, réalisateur et photographe, l’accompagne. Un voyage tendre et amer, plein d’occasions gâchées et de bonheurs fugitifs, comme la vie. ► **Mardi 23 novembre à 20h15** Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre Pass sanitaire obligatoire

