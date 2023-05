Tout-petit tu lis : Un rendez-vous de sensibilisation à la lecture pour les très jeunes enfants Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tout-petit tu lis : Un rendez-vous de sensibilisation à la lecture pour les très jeunes enfants Bibliothèque Colette Vivier, 15 décembre 2022, Paris. Le jeudi 22 juin 2023

de 17h00 à 18h00

Le jeudi 08 juin 2023

de 17h00 à 18h00

Le jeudi 25 mai 2023

de 17h00 à 18h00

.Public enfants adultes. Jusqu’à 3 ans. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles

Deux jeudis par mois, de 17h à 18h, les adultes et les tout-petits (non scolarisés en maternelle) s’installent dans la salle d’animation en compagnie des bibliothécaires pour lire des histoires. Ce sont des lectures individualisées, à la demande, dans un environnement adapté.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : 01 42 28 69 94 https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

