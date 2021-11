Commercy Commercy Commercy, Meuse TOUT PETIT JE LIS Commercy Commercy Catégories d’évènement: Commercy

TOUT PETIT JE LIS Château Stanislas Bibliothèque Commercy

2021-11-20 10:30:00 – 2021-11-20 11:30:00



Commercy Meuse Commercy Faire découvrir les livres aux plus petits (0-3 ans)

de 10h30 à 11h30 sur réservation 03 29 91 75 68

20 Novembre

11 Décembre

15 Janvier

26 Février

bibliotheque@commercy.fr bibliotheque@commercy.fr +33 3 29 91 75 68 Ville Commmercy

