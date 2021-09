Arles Musée Réattu Arles, Bouches-du-Rhône Tout ouïe Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée Réattu, le samedi 16 octobre à 14:30

**«Tout ouïe »** —————- ### _une visite thématique pour tous, adaptée aux personnes déficientes visuelles._ Par la puissance de la musique ou de la création sonore, les artistes d’hier et d’aujourd’hui nous invitent à la contemplation. Un parcours inédit dans les salles du musée nous mène d’un mystérieux coffre à la chambre d’écoute, pour une immersion dans l’univers fascinant du son. Durée : 1h30 environ. **Sur réservation avant le vendredi 15 octobre à 17h, au 04 90 49 37 58 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)**

3€ par personne.

Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:00:00

