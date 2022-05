Tout neuf ! Aix-en-Provence, 15 juin 2022, Aix-en-Provence.

Tout neuf ! Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-06-15 – 2022-06-15 Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Lyrique ludique pour les tout petits et les plus grands. r r nImaginé par Violaine Fournier et Cyrille Louge, Tout neuf ! invite parents et enfants, dès l’âge de deux ans, à découvrir la musique classique grâce à un spectacle inspiré par les plus grands compositeurs de l’histoire : Mozart, Bach, Rossini, Händel, Tchaïkovski, Bellini, Bizet et bien d’autres. r r nEt si la musique était une façon d’écouter le monde ? L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas résonnent sur la terre… Le monde qui vous entoure bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit musical au cœur de ce spectacle. Trois chanteurs musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. r r nUn éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini…

Spectacle jeune public Un moment de poésie visuelle et musicale porté par un trio de musiciens-chanteurs, à partager en famille, au Pavillon Noir

https://festival-aix.com/fr/evenement/tout-neuf

