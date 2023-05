Tout n°3 : Le Carnaval • fête de la musique La Maison des métallos, 21 juin 2023, Paris.

Le mercredi 21 juin 2023

de 19h30 à 23h30

.Tout public. gratuit gratuit dans la cour de la Maison des métallos et en hors-les-murs dans le quartier

Parade, batucada acrobatique, initiation forro, concert Pour cette Fête de la musique, on paradera. Musique sans paroles, tambours sans trompettes et acrobates sans tapis défileront dans les rues alentour avant d’amener le carnaval au cœur de la Maison des métallos !

Maquillez-vous sur le stand anti-reconnaissance faciale, costumez-vous n’importe comment (si vous osez !), suivez la batucada acrobatique, vibrez des pieds, perdez-vous, retrouvez-nous devant la Maison des métallos, faites sauter haut vos neurones miroirs, buvez, découvrez la musique du « forro », faites retoucher votre maquillage, apprenez une certaine manière de bouger la partie du corps la plus éloignée des pieds et de la tête, oubliez-la et fêtez le tout !

18h30 puis 21hstand de maquillage anti-reconnaissance faciale (et papillon pour ceux qui insistent)19h30 > 21hbatucada acrobatique dans le quartier de la Maison des métallos21h30 > 23h30concert de Forro da Lua, avec une initiation à la danse forro en préambule

une fête de la musique imaginée, élaborée et réalisée par Maroussia Diaz Verbèke et Elodie Royer (Le Troisième Cirque)

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/troisieme-cirque-fete-musique 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/

Léon Diaz-Ronda