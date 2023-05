Tout n°2 : Le Cirque La Maison des métallos, 15 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 19h00 à 23h55

Le vendredi 16 juin 2023

de 19h00 à 23h55

Le jeudi 15 juin 2023

de 19h00 à 23h55

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

sam. 17 juin : spectacle en audiodescription avec Accès Culture

+ visite tactile à 19h30 en amont de la représentation

→ réservation auprès de Flavie Berthelot : flavie.berthelot@maisondesmetallos.paris



Le Cirque présente sa vision du monde comme un programme plein, débordant, foisonnant (d’âmes, de corps, de nationalités, d’âges) et sera mis à la fête. Des spectacles de gens tout seuls, des spectacles de gens ensemble, des pensées solitaires ouvertes à plusieurs et des films à l’extérieur.

23 fragments de ces derniers jours (spectacle)

Maroussia Diaz Verbèke, auteur interprète du spectacle manifeste Circus Remix, et circographe* du dernier spectacle du groupe acrobatique de Tanger avec Fiq ! (Réveille-toi !), signe un nouveau spectacle avec le collectif brésilien Instrumento de Ver. Le spectacle 23 fragments de ces derniers jours a été créé entre le Brésil et la France. Il réunit six artistes de cirque et danseurs qui listent comme points de départ des hypothèses pour un monde en pièces. Six personnalités lumineuses découpent la piste et le temps pour mieux en recoller les morceaux. Ils sont fakir, trapéziste, ex-gymnaste, danseurs de frevo et de funk et se demandent comment rendre ce qu’il nous est donné de vivre.

Pas à pas, tirer sur les lacets pour trouver le dénouement de nos intrigues. Tenir bon son sac à dos pour essayer de comprendre, puisqu’il n’est donné de transformer que ce que nous comprenons. Marcher sur la douleur en forme de bouts de verre. Chercher le bouton du futur, car c’est à lui (pourtant) d’allumer la lumière. Ramasser les débris du présent (et en utiliser le son pour la séquence suivante). Se consoler d’objets aussi fragiles que nous. Trouver la force héroïque de fêter le nombre croissant de problèmes, précurseurs d’un nombre tout aussi grand de solutions. Être optimiste de manière butée, car l’enchantement serait l’espérance.

———

20h30 > 22h

à partir de 8 ans

tarifs libres 10, 15 ou 20€

sur réservation, dans la limite des places disponibles

les à côtés du spectacle

↘ [PREMIЀRE PARTIE] performance sur fil souple

Fruit d’une immersion d’une semaine dans la salle d’exposition entre l’équipe du Troisième Cirque et l’artiste Theresa Kuhn. Cet inédit aura pour décor l’exposition elle-même. Et, ce ne sera pas triste !

———

19h00 > 19h20

tout public

tarifs libres 5, 9 ou 12€

sur réservation, dans la limite des places disponibles

↘ [TROISIЀME PARTIE] cinéma en plein air

Projections de films inattendus pour découvrir une facette moins connue des liens qu’entretiennent cirque et cinéma car, comme le dit Philippe Azoury : « Le cirque et le cinéma partagent les mêmes racines populaires, saltimbanques ».

Cette programmation, imaginée en collaboration avec Fedérico Lancialonga, présentera des courts-métrage mais aussi des films plus longs pour nous permettre de mieux sentir comment le cirque nous aide à fêter le (tout du) monde.

———

23h30 > 00h30

tout public

gratuit — entrée libre, dans la limite des places disponibles

↘ [EN CONTINU] exposition

Une exposition imaginée par Le Troisième cirque avec les oeuvres de l’artiste Léon Díaz-Ronda. Certain·es l’ont vu dans le noir. Découvrez-la à la lumière du jour !

Des dizaines d’œuvres composent cette exposition inédite de tous les… Touts du mois à la Maison des métallos. Peintures, photographies, les deux à la fois, et autres assemblages.

———

à partir de 19h30

tout public

gratuit, en accès libre

une fête de la musique imaginée, élaborée et réalisée par Maroussia Diaz Verbèke et Elodie Royer (Le Troisième Cirque)

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Léon Diaz-Ronda