Tout n°1 : La Nuit • Nuit blanche/Nuit noire La Maison des métallos, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 05h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

à partir de 8 ans

Plongez dans l’univers de Maroussia Diaz Verbèke et de l’équipe du Troisième Cirque avec cette soirée de lancement de CoOP, organisée dans le cadre de Nuit Blanche !

En entrant dans ce lieu historique qu’est la Maison des métallos, les échos des instruments de cuivre, fabriqués à l’origine dans cette ancienne manufacture, passent le relais aux musiques d’un Troisième Cirque.

La Nuit Blanche s’annonce au sous-sol, avec un battle all dance éphémère où on gagne le trophée de la Nuit pour toujours. Pour ceux qui n’ont pas peur, le parcours peut bifurquer en montant dans la Nuit noire de la Maison. Suivez les bougies qui s’éteignent, devinez l’exposition avec vos lampes torches, réveillez les tableaux, parlez aux sculptures et traversez la nuit si vous osez !

↘

Nuit blanche



22h30 > 2h00 battle all dance

02h00 remise du trophée de la Nuit

puis jusqu’à 05h00 dancefloor et buvette sur place

↘

Nuit noire

Parcours à l’intérieur d’une exposition à la lumière de vos lampes torches et performances de cirque nocturne

en continu jusqu’à 4h30

une fête de la musique imaginée, élaborée et réalisée par Maroussia Diaz Verbèke et Elodie Royer (Le Troisième Cirque)

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/troisieme-cirque_nuit-blanche 01 47 00 25 20 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ http://billetterie.maisondesmetallos.org/catalogue_spectacle?lng=1

Léon Diaz-Ronda