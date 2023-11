Cet évènement est passé Tout Molière ou presque Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tout Molière ou presque Théâtre le Funambule Montmartre Paris, 11 novembre 2023, Paris. Du samedi 11 novembre 2023 au samedi 27 janvier 2024 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

samedi

de 17h00 à 18h15

.Tout public. payant

Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en 1heure, 2 minutes et 27 secondes. De « Tartuffe » au « Médecin malgré lui», en passant par « Les fourberies de Scapin » , « Le malade imaginaire », « L’avare » ou « Le bourgeois Gentilhomme », on assiste à un florilège des meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle ils mettront toute leur énergie. Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/447/tout-moliere-ou-presque?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/447/tout-moliere-ou-presque?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

