Tout l’Yonne donne Sens, 18 juillet 2022, Sens.

Tout l’Yonne donne

Sens Yonne

2022-07-18 – 2022-07-16

Sens

Yonne

Et si vous sauviez des vies en (re)découvrant le patrimoine icaunais ? Cet été, prolongez votre visite d’un site emblématique de l’Yonne par une pause solidaire sur la collecte de sang la plus proche… et vice versa !

Sens

