TOUT L’UNIVERS DE L’ÉCHAPPÉE Clermont-l’Hérault, 2 octobre 2021, Clermont-l'Hérault.

TOUT L’UNIVERS DE L’ÉCHAPPÉE 2021-10-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-02 16:00:00 16:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

De 10h à 16h, à l’Échappée Belle, l’association Terre-Contact vous propose une rencontre insolite et conviviale, en partenariat avec le Sillon: atelier d’expression pour raconter et partager « tout l’univers de l’Échappée ». Repas tiré du sac. Gratuit et sur inscription le matin.

De 10h à 16h, à l’Échappée Belle, l’association Terre-Contact vous propose une rencontre insolite et conviviale, en partenariat avec le Sillon: atelier d’expression pour raconter et partager « tout l’univers de l’Échappée ». Repas tiré du sac. Gratuit et sur inscription le matin.

De 10h à 16h, à l’Échappée Belle, l’association Terre-Contact vous propose une rencontre insolite et conviviale, en partenariat avec le Sillon: atelier d’expression pour raconter et partager « tout l’univers de l’Échappée ». Repas tiré du sac. Gratuit et sur inscription le matin.

dernière mise à jour : 2021-09-19 par