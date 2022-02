Tout le monde ne peut pas être orphelin Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône 25 25 “Tout le monde ne peut pas être orphelin“, qui en dit long sur l’esprit ravageur qui va déferler à tombeau ouvert sur les affres de la si jolie petite famille !

Car c’est quoi la famille ? La dinde de Noël ? Des figures imposées ? De l’amour à tout prix ? La reproduction des névroses ? Une surprotection ?



Pour Jean-Christophe Meurisse, c’est avant tout une histoire de violence contre laquelle il lâche sa meute (rejointe par les ex-Deschiens Olivier Saladin et Lorella Cravotta) qui met en charpie le sacro-saint vivre ensemble et son hypocrisie sociale. Jouissif !

