Tout le monde ne peut pas être orphelin

10 37 « Je n’ai jamais vraiment cru à la notion de famille tant mon passé de ce point de vue-là n’est pas loin d’un désastre structurel et affectif » déclare Jean-Christophe Meurisse dont la mordante troupe, rejointe par deux anciens Deschiens, ne recule devant aucune provocation potache pour étriller les rapports familiaux et voir s’affronter les générations. Une orgie d’outrances et d’outrages irriguent ce capharnaüm où règnent l’accumulation et la régression parfaitement assumées.



Une nerveuse hilarité ne se départit pas d’une impitoyable violence teintée d’une tendresse inattendue pour mieux mettre en pièces les conventions.



Mise en scène : Jean-Christophe Meurisse

Collaboration artistique : Amélie Philippe



Avec Lorella Cravotta, Charlotte Laemmel, Vincent Lécuyer, Hector Manuel

en alternance avec Cyprien Colombo, Olivier Saladin, Lucrèce Sassella et Anthony Paliotti



Les Chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurisse



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Enfants terribles de la scène théâtrale, Les Chiens de Navarre ressortent les crocs et les griffes à l’occasion d’un repas de famille férocement drôle et trash.

