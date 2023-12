« Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie » – Lecture musicale Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, 20 janvier 2024 18:00, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Réservation sur le site de notre partenaire Bibliocité

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024, la bibliothèque Arthur Rimbaud a le plaisir de recevoir l’auteure Élise Goldberg ainsi que la chanteuse et guitariste Muriel Missirlou pour une lecture musicale autour du texte d’Élise Goldberg « Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie » (éditions Verdier, Prix Les inrockuptibles 2023 1er roman).

Premier roman paru à la rentrée littéraire aux éditions

Verdier, Tout le monde n’a pas

la chance d’aimer la carpe farcie d’Élise

Goldberg ressemble de prime abord à un guide

détourné de cuisine ashkénaze, point d’entrée pour évoquer une transmission fragmentée

– tessons de yiddish, traumatisme de la Shoah… ce qui n’exclut pas

l’humour et la dérision.

Cette lecture musicale fera dialoguer

Élise Goldberg et la chanteuse Muriel Missirlou (voix et guitare) autour de

morceaux choisis du livre et de chansons yiddish. Dans un récital

où se tissent fragments littéraires et chansons, elles partiront en quête de ce

qui reste d’une mémoire familiale au travers de chansons yiddish, joyeuses ou

nostalgiques, et d’évocations de la culture ashkénaze, comme autant de petits

cailloux traçant un chemin pointillé vers le souvenir.

Élise Goldberg est auteure, correctrice, et anime des ateliers d’écriture à Paris. Tout

le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie est son premier roman.

Chanteuse et guitariste, Muriel Missirlou revisite les chansons

yiddish traditionnelles. Elle participe à différents projets et collaborations

autour des musiques du monde.

Sur réservation auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/

La librairie La Belle Lurette sera également présente et proposera le livre d’Élise Goldberg à la vente (règlement en espèces et chèques).

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : +33144547670 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr https://bibliocite.fr/evenements/

Elise Goldberg Muriel Missirlou et Elise Goldberg