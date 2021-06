Nantes Jardin du 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes Tout le monde joue ! Jardin du 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jardin du 38 Breil, le jeudi 5 août à 17:00

La Maison des Jeux anime un espace de jeux et jouets pour toute la famille : Des jeux en bois, d’adresse et de lancer Des jeux de cosntruction Des jeux de société et des casse-tête Il y en aura pour tous les goûts !

Entrée libre

Animation jeux, jeux en bois, jeux de construction pour les enfants et les parents ! Jardin du 38 Breil 38 rue du breil Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T19:30:00

