Tout le monde il est … Jean Yanne Théâtre le Funambule Montmartre Paris, 3 février 2024, Paris.

Du samedi 03 février 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

dimanche

de 18h00 à 19h10

samedi

de 17h00 à 18h10

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

TARIFS REDUITS WEB EN VENTE SUR LE SITE DU THÉÂTRE

Tarifs guichet : plein tarif : 30 €/Tarif réduit* : 20

€/Tarif -26 ans : 10 € *Demandeurs d’emploi, étudiants,

intermittents, groupes +10 personnes, retraités

A travers la vie d’un couple je t’aime moi non plus, découvrez en chansons l’univers caustique et parodique de Jean Yanne et des seventies.

Une plongée à

travers l’univers de Jean Yanne, auteur compositeur génial : entre satire,

amour et humour décapant. Ces années 70 de libération et d’outrance ou la

télé passe à la couleur, les jupes se minimisent, les cols se pellent à

tarte . Et quoi de mieux que de convoquer Jean Yanne à

l’humour misanthrope et humaniste pour laisser parler mais surtout

chanter cette époque ? L’histoire d’un couple qui ne vieillira peut être

pas ensemble ! Une époque si loin si proche où « Tout le monde

veut sauver la planète, mais personne veut descendre les

poubelles »

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/461/tout-le-monde-il-est-jean-yanne +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com

Jean Yanne