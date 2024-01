TOUT LE MONDE IL EST … JEAN YANNE LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, dimanche 4 février 2024.

A travers la vie d’un couple je t’aime moi non plus, découvrez en chansons l’univers caustique et parodique de Jean Yanne et des seventies. Une plongée à travers l’univers de Jean Yanne, auteur compositeur génial : entre satire, amour et humour décapant. Ces années 70 de libération et d’outrance ou la télé passe à la couleur, les jupes se minimisent, les cols se pellent à tarte . Et quoi de mieux que de convoquer Jean Yanne à l’humour misanthrope et humaniste pour laisser parler mais surtout chanter cette époque ? L’histoire d’un couple qui ne vieillira peut être pas ensemble ! Une époque si loin si proche où « Tout le monde veut sauver la plane`te, mais personne veut descendre les poubelles » Auteurs : Anne Cadilhac et Eric PerezGenre : Théâtre musicalType de public : Tout public 7 ansArtistes : Eric Perez et Anne CadilhacMetteur en scène : Yann de MonternoDurée du spectacle : 1H10

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-02-04 à 18:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75