● à 10h : Découverte de la biodiversité urbaine avec le Muséum d’histoire naturelle. Atelier tout public



● à partir de 12h : Repas partagé



● à 14h30 : Blind test tout public à partir de 8 ans



● à 17h30-: Spectacle musical « Les doigts d’une main ne sont pas semblables ainsi en est-il des enfants d’une même famille », par le Badaboum théâtre, à partir de 3 ans. Dans le cadre de Tout le monde dehors, manifestation estivale des bibliothèques aixoises, la bibliothèque des Deux Ormes ouvre le bal des journées festives et vous accueille toute la journée dans le jardin, pour un programme familial et convivial +33 4 88 71 74 70 https://www.citedulivre-aix.com/ Au programme :



