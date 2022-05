Tout le monde dehors ! # 7 – Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 10 juin 2022, Millau.

Tout le monde dehors ! # 7 – Théâtre de la Maison du Peuple Millau

2022-06-10 – 2022-06-10

Aveyron Millau

EUR TOUT LE MONDE DEHORS ! # 7

FÊTE DE FIN DE SAISON

Vendredi 10 juin dès 18h – Esplanade François Mitterrand et en ville / Gratuit

Comme chaque année le Théâtre fête sa fin de saison par une soirée dédiée aux Arts de la rue.

Toujours protéiforme, originale, cette manifestation permet de découvrir soit un spectacle d’envergure, soit plusieurs petites formes conçues spécialement pour jouer sur l’espace public. C’est aussi l’occasion de nous retrouver sur un espace-temps commun et de partager notre étonnement devant des propositions artistiques audacieuses.

Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez !

Cie Le Plus Petit Espace Possible

Un spectacle à danser et à partager

Un univers dansant au cœur palpitant, à la musique rare, mené avec goût, tact, délicatesse et générosité, de la sueur et des boissons glacées, des papillotes, une attraction et surtout des moments inattendus !

Tout public / Durée : 1h40 / Jauge limitée

www.lepluspetitespacepossible.com

Happy Manif (les pieds parallèles)

David Rolland Chorégraphies / Déambulation chorégraphique enchantée

Happy Manif se présente comme une déambulation chorégraphique enchantée propice à la bonne humeur générale. Pour cette création, David Rolland s’associe à Valeria Giuga, afin de créer une Happy Manif dédiée aux chorégraphies convoquant la nature comme source d’inspiration. Guidés par la bande son diffusée par le casque et par les deux danseurs, les manifestants voyageront à travers l’histoire de la danse : du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en passant par les performances farfelues des pionniers de la post-modern danse, le tout, les pieds bien parallèles !

Dès 7 ans / Durée : 50 Mn / Jauge limitée à 100 personnes

www.david-rolland.com

Goodbye Persil

CIE L’Arbre à Vache / Arts de la rue (théâtre et humour)

Un road-trip sur 50 mètres ! « Deux individus repérés à bord d’une Twingo grise aux abords du jardin public de la ville. Le conducteur, petite chemise blanche, cravate noire, cheveux noirs, reflets gris. Le passager, environ 1 m 90, cheveux longs noirs, barbe longue de la même couleur, pantalon blanc, chemise à carreaux. » Cela aurait pu être la déclaration de la police à l’encontre de ces deux frères partis pour une mission suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres-mots pour atteindre leur objectif. Un hymne à la fratrie, aux jeux, aux histoires qu’on s’invente et surtout à la vie !

Dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon

Dès 8 ans / Durée : 40 Mn

www.cielarbreavache.com

AUTOUR DES SPECTACLES : REPAS, CONCERTS ET ANIMATIONS

Programme complet disponible début mai

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau

dernière mise à jour : 2022-01-27 par