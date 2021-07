Saint-Pierre-d'Oléron Musée de l'Île d'Oléron Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Tout le monde à bord ! Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le samedi 18 septembre à Musée de l’Île d’Oléron Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de places limitées. A partir de 8 ans. Durée : 45 min.

Venez découvrir l’histoire du train sur l’île d’Oléron et fabriquez une mini locomotive en papier comme celles que l’on pouvait voir circuler au début du XXe siècle. Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

