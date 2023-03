Découverte des métiers d’art du bois TOUT L’ ART DU MEUBLE ET DU BOIS Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Découverte des métiers d'art du bois 31 mars – 2 avril TOUT L' ART DU MEUBLE ET DU BOIS Ouverture de notre atelier avec acceuil des jeunes pour promouvoir et valoriser les métiers du bois

Découverte de notre atelier avec ses machines à bois

Découverte de nos créations et restauration de meuble ancien

Démonstation d’éléments de marqueterie pour mobilier ou parquet

Atelier pour enfants et adulte de découpe de marqueterie

Démonstation de tournage sur bois

Découverte des différentes facettes des métiers d’Ébeniste d’art et Menuisier d’art

Découverte et démonstration de la dorure à la feuille d'or TOUT L' ART DU MEUBLE ET DU BOIS 73 rue Tronchet 69006 LYON Lyon 69006

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 marqueterie tournage Patrick BRUNET

