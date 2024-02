« Tout finira bien » Solo de clown pour un ange La Fabrique à Paroles Paimpol, samedi 2 mars 2024.

Dans un grand vide, versez délicatement quelques gouttes de mystère.

Introduisez un sachet en poudre d’invisibilité, deux ailes et 3 gouttes de désir. Vous obtiendrez alors une pâte bien troublée. Essuyez vos échecs à l’aide d’un torchon humide. D’un ciseau bien aiguisé, fendez-vous la gueule et versez-y quelques gouttes d’extase. Enfournez le tout dans un crématorium à 180°. Dès que la mort commence à caraméliser, éteignez, laissez refroidir et savourez la vie. Recommandation pour le vin un verre d’amour inconditionnel. Spectacle tout public, à partir de 7 ans. Le spectacle sera suivi d’une auberge espagnole (chacun.e apporte un plat à partager). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne contact@limagequiparle.org

