5 route de sainte-Anne O'Randonnai RANDONNAI Tourouvre au Perche

2023-02-18 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-18

O’Randonnai 5 route de sainte-Anne

Tourouvre au Perche

Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, Michel Gourlay vous propose une lecture et une interprétation de textes autobiographiques. Puis partage d'un repas

Spectacle gratuit, repas payant. Sur réservation. Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, Michel Gourlay vous propose une lecture et une interprétation de textes autobiographiques. Puis partage d’un repas

Spectacle gratuit, repas payant. Sur réservation. milay61@gmail.com +33 6 14 78 03 86

