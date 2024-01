Tout Feu Tout Flamme I Randonnée nocturne Arcisses, samedi 17 février 2024.

RANDONNEE NOCTURNE A LA FRONTALE A LA BORDE AVEC LES SENTIERS DU PERCHE

Un tour de marche sous les étoiles ! Les Sentiers du Perche, au départ de la Borde, vous emmènent randonner à la lueur des frontales et de quelques flambeaux. Un circuit familial de 6 km qui vous ramènera au point initial. Au retour chamallow grillés, jus de pomme et cidre chauds vous seront proposés par l’Office de tourisme & de commerce du Perche avec la complicité de la Boite à outils.

Prévoir une frontale.

Samedi 17 février I Gratuit I Rdv à 18h30 à La Borde I Durée randonnée 1h30 I Instant gourmand

Inscription auprès de l’Office de tourisme & de commerce du Perche

Nogent-le-Rotrou I 02 37 37 30 10

On vous attend nombreux !! .

La Borde

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:30:00

fin : 2024-02-17 21:30:00



