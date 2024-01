Tout Feu Tout Flamme I Découverte du métier de forgeron & plus Nogent-le-Rotrou, mercredi 21 février 2024.

Tout Feu Tout Flamme I Découverte du métier de forgeron & plus Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Découverte du métier de forgeron & plus !

Michel Trouillard délivre ses secrets d’histoire et du métier de forgeron qu’il partage avec sympathie.

20 personnes max I Gratuit

21 février 2024 I De 14h30 à 17h30

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme & de commerce de Nogent-le-Rotrou

LE FEU INDISSOCIABLE DU MÉTIER DE FORGERON

Le saviez-vous ? A Nogent-le-Rotrou, au 6 rue Saint-Lazare se cache une ancienne forge où des générations de maréchaux-ferrants du nom de Trouillard se sont succédées.

Chaque année, Michel Trouillard, passionné par les savoir-faire et l’artisanat local s’évertue à rendre hommage à son ancien métier et à toute une époque !

Avec plus de 73 000 chevaux percherons ferrés à l’âge d’or, retrouvez les instruments du forgeron, les machines du maréchal-ferrant, une collection de vieux tracteurs & un véritable musée dédié aux objets et métiers anciens (sabotiers, cordonniers, tonneliers, bourreliers, laitiers, etc.)

Venez écouter ses secrets d’histoire qu’il partage avec beaucoup de sympathie !

Inscription obligatoire I 20 pers. maximum I Gratuit EUR.

Rue Saint-Lazare

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire otnogentlerotrou@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 17:30:00



L’événement Tout Feu Tout Flamme I Découverte du métier de forgeron & plus Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-01-27 par OT DU PERCHE