Tout Feu Tout Flamme dans le Perche 2022 Saint-Cyr-la-Rosière, 5 février 2022, Saint-Cyr-la-Rosière.

Tout Feu Tout Flamme dans le Perche 2022 Saint-Cyr-la-Rosière

2022-02-05 – 2022-03-06

Saint-Cyr-la-Rosière Orne Saint-Cyr-la-Rosière

Tout Feu Tout Flamme – Rendez-vous d’Hiver au coin du Perche

L’événement percheron Tout Feu Tout Flamme se déroule cette année du samedi 5 février au dimanche 6 mars 2022.

A cette occasion, artistes, artisans, producteurs, restaurateurs et professionnels du tourisme se réunissent de nouveau pour vous proposer un événement convivial autour du thème du feu.

Ce rendez-vous d’hiver est chaque année plus poétique, créatif et chaleureux au coeur des villes et villages du Perche, dans ses ateliers, restaurants et musées.

Le vivre ensemble s’y façonne à la flamme autour d’un plat ou d’un simple verre sur tout le territoire percheron.

Suivez le programme pour aborder toutes les richesses du Perche à travers quatre départements !

– Du 6 février au 6 mars : Exposition Têtes et Totems, Sculptures de Grégoire Charbey

Salle Armand Gouyon (ancienne Charretterie)

– 6 février : « Ragandé », contes en musique, par KPG, conteur-forgeron du Burkina, accompagné de Simon, musicien

– 13 février : Stage « greffage des arbres fruitiers », avec les Croqueurs de Pommes des Collines du Perche et Bourse aux greffons

– 15 février : Une journée à la campagne en famille : Atelier créatif – Confection de masques

– 19 février : Veillée électro Tout Feu Tout Flamme

– 20 février : Fête de la Poterie ! et INTRATERRESTRES, spectacle de CréatureS Compagnie

– 22 février : Un mardi à la campagne en famille : la poterie

– 26 février : S’initier au plessis

– 1er mars : Un mardi à la campagne pour les enfants : Mardi Gras

– 5 mars : Conférence de Marie-José Michel : La cuisine dans l’ancienne France

Tout Feu Tout Flamme – Rendez-vous d’Hiver au coin du Perche

L’événement percheron Tout Feu Tout Flamme se déroule cette année du samedi 5 février au dimanche 6 mars 2022.

A cette occasion, artistes, artisans, producteurs, restaurateurs et…

accueil@ecomuseeduperche.fr +33 2 33 73 48 06 http://www.toutfeutoutflamme.info/

Tout Feu Tout Flamme – Rendez-vous d’Hiver au coin du Perche

L’événement percheron Tout Feu Tout Flamme se déroule cette année du samedi 5 février au dimanche 6 mars 2022.

A cette occasion, artistes, artisans, producteurs, restaurateurs et professionnels du tourisme se réunissent de nouveau pour vous proposer un événement convivial autour du thème du feu.

Ce rendez-vous d’hiver est chaque année plus poétique, créatif et chaleureux au coeur des villes et villages du Perche, dans ses ateliers, restaurants et musées.

Le vivre ensemble s’y façonne à la flamme autour d’un plat ou d’un simple verre sur tout le territoire percheron.

Suivez le programme pour aborder toutes les richesses du Perche à travers quatre départements !

– Du 6 février au 6 mars : Exposition Têtes et Totems, Sculptures de Grégoire Charbey

Salle Armand Gouyon (ancienne Charretterie)

– 6 février : « Ragandé », contes en musique, par KPG, conteur-forgeron du Burkina, accompagné de Simon, musicien

– 13 février : Stage « greffage des arbres fruitiers », avec les Croqueurs de Pommes des Collines du Perche et Bourse aux greffons

– 15 février : Une journée à la campagne en famille : Atelier créatif – Confection de masques

– 19 février : Veillée électro Tout Feu Tout Flamme

– 20 février : Fête de la Poterie ! et INTRATERRESTRES, spectacle de CréatureS Compagnie

– 22 février : Un mardi à la campagne en famille : la poterie

– 26 février : S’initier au plessis

– 1er mars : Un mardi à la campagne pour les enfants : Mardi Gras

– 5 mars : Conférence de Marie-José Michel : La cuisine dans l’ancienne France

Saint-Cyr-la-Rosière

dernière mise à jour : 2022-01-31 par