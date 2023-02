Tout feu tout flamme – Atelier création en osier sur le thème de la flamme Maison du Parc du Perche, 22 février 2023, Perche en Nocé .

Tout feu tout flamme – Atelier création en osier sur le thème de la flamme

Courboyer Maison du Parc du Perche Nocé Perche en Nocé Orne Maison du Parc du Perche Courboyer

2023-02-22 14:00:00 – 2023-02-22 17:00:00

Maison du Parc du Perche Courboyer

Perche en Nocé

Orne

Lors de cet atelier animé par Régis Caillon, petits et grands pourront s’initier au tissage des végétaux et à la vannerie pour réaliser des objets décoratifs en osier sur le thème de la flamme (photophores). Chaque participant, en fonction de son âge et de son habileté, avance à son rythme et repart avec ses réalisations. À partir de 7 ans.

Lors de cet atelier animé par Régis Caillon, petits et grands pourront s’initier au tissage des végétaux et à la vannerie pour réaliser des objets décoratifs en osier sur le thème de la flamme (photophores). Chaque participant, en fonction de son âge et de son habileté, avance à son rythme et repart avec ses réalisations. À partir de 7 ans.

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

Maison du Parc du Perche Courboyer Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2023-02-13 par