Tout feu tout flamme : Animations autour du verbe … et de la flamme … Les Corvées-les-Yys, 11 février 2023

2023-02-11 10:00:00 – 2023-02-12 17:00:00 Les Corvées-les-Yys

Eure-et-Loir Les Corvées-les-Yys284 rue de l’abbaye Eure-et-Loir Dans le cadre de la manifestation Tout feu Tout Flamme, venez découvrir la poterie du Cadeau du feu le temps d’un weekend, au programme, cuisson de poterie, théâtre, exposition… tourisme@terresdeperche.fr +33 2 37 49 49 49 Cadeau du Feu

284 rue de l’abbaye Les Corvées-les-Yys

