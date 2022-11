Tout Feu Tout Flamme à la Ferme d’Apolline

Tout Feu Tout Flamme à la Ferme d’Apolline, 4 février 2023, . Tout Feu Tout Flamme à la Ferme d’Apolline



2023-02-04 17:30:00 – 2023-02-04 18:30:00 Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et aidez-nous dans une de nos tâches quotidienne.

A partir de 2 mois (visite des animaux)- le mercredi de 10h30 à 11h30 – Tarif: 3 € /pers

A partir de 5 ans (Contes et légendes d’oiseaux autour d’un feu de bois) – le samedi de 17h30 à 18h30 – Tarif: 3 € /pers

A partir de 7 ans (Soins des animaux suivis d'une dégustation au coin du feu) le vendredi de 16h à 18h Tarif: 5 € /pers

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

