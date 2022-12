TOUT FEU TOUR FLAMME – ATELIER CUISINE « PIZZA PARTY » Courgains Courgains Courgains Catégories d’évènement: Courgains

Sarthe

TOUT FEU TOUR FLAMME – ATELIER CUISINE « PIZZA PARTY » Courgains, 13 février 2023, Courgains Courgains. TOUT FEU TOUR FLAMME – ATELIER CUISINE « PIZZA PARTY » chez Isa et Juju Courgains Sarthe

2023-02-13 14:00:00 – 2023-02-13 16:00:00 Courgains

Sarthe Courgains Le chef Juju pizza te fait entrer dans la cuisine de son restaurant pour t’apprendre à réaliser une pizza. Tu l’emmèneras chez toi pour la partager le soir avec ta famille.

Tarif : gratuit

pour les enfants à partir de 8 ans – places limitées

Sur inscription au 02 43 97 60 63 +33 2 43 97 60 63 Courgains

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Courgains, Sarthe Autres Lieu Courgains Adresse chez Isa et Juju Courgains Sarthe Ville Courgains Courgains lieuville Courgains Departement Sarthe

Courgains Courgains Courgains Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courgains-courgains/

TOUT FEU TOUR FLAMME – ATELIER CUISINE « PIZZA PARTY » Courgains 2023-02-13 was last modified: by TOUT FEU TOUR FLAMME – ATELIER CUISINE « PIZZA PARTY » Courgains Courgains 13 février 2023 chez Isa et Juju Courgains Sarthe Courgains Sarthe Courgains sarthe

Courgains Courgains Sarthe