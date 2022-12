TOUT FEU TOU FLAMME – AU CINÉMA « PROJECTION ET ATELIER CONFECTION DE MASQUES » ! Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

2023-02-21 14:00:00 – 2023-02-21 18:00:00

Sarthe En partenariat avec CinéMamers, Graines d’Images Junior et l’association Nelson Mandela

14h – Projection du film d’animation « Princesse Mononoké ».

Durée : 2h10

Public : à partir de 10 ans

16h30 – Goûter offert par l’association Nelson Mandela

17h – Atelier Création de masques « Noh », introduction au théâtre noh, aux archétypes et masques utilisés (masques en céramique de San, les Sylvains…).

tarif unique : 4.80€/pers

